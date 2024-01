Qlik e Talend: leader nel Magic Quadrant di Gartner

Per l’ottava volta consecutiva, Qlik e Talend si confermano leader nel Magic Quadrant di Gartner.

La nomina nel quadrante della società d’analisi rappresenta un importante passo avanti in seguito all’acquisizione di Talend da parte di Qlik. L’obiettivo è quello di offrire un data fabric per le architetture moderne, per favorire l’efficienza operativa e un sistema di decision making informato.

Qlik e Talend nel Magic Quadrant di Gartner

Qlik e Talend hanno ottenuto la qualifica di leader nel Magic Quadrant di Gartner. Il riconoscimento conferma i progressi nel campo dell’innovazione da parte di Qlik, dopo l’acquisizione di Talend e dei suoi investimenti nell’AI e nelle nuove tecnologie.

Per l’ottavo anno consecutivo, gli strumenti di Data Integration comfermano la prestigiosa nomina di Talend in qualità di leader del Magic Quadrant, insieme a Qlik.

“La strategia di Qlik è stata notevolmente rafforzata grazie all’acquisizione di Talend. Insieme, siamo leader nell’integrazione dei dati e nell’applicazione dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di fornire dati in real-rime e di alta qualità che promuovano l’efficienza operativa e un sistema di decision making informato”, ha dichiarato Mike Capone, CEO di Qlik.

“Il riconoscimento di Gartner conferma che abbiamo fatto passi da gigante nel fornire un data fabric per le architetture moderne, migliorato dalla nostra suite di funzionalità d’intelligenza artificiale e di machine learning, Qlik Staige“.

Il riconoscimento di Gartner intensifica lo sforzo di Qlik e Talend nell’amplificare il valore tramite soluzioni di dati complete e agili di fascia enterprise, dando così prova dell’efficacia delle loro capacità integrate nell’offerta di dati affidabili e in tempo reale, per ottimizzare il processo decisionale e i risultati aziendali.

L’unione fa la forza

L’acquisizione ha consentito la sinergia di entrambe le aziende, offrendo soluzioni complete di integrazione e qualità dei dati. Grazie alla collaborazione, Qlik e Talend possono eliminare il debito tecnico, assicurando tempestivamente dati attendibili, e aumentando la fiducia nei dati per migliorare il processo decisionale, nei momenti cruciali.

La combinazione delle funzionalità si distingue per la comprovata adattabilità, consentendo a entrambe le aziende di venire incontro alle esigenze in continua evoluzione, automatizzando i processi e adottando un approccio standard-based. La combinazione garantisce ai business di non bloccarsi su tecnologie o metodologie.

Le soluzioni di collaborazione supportano le aziende nei periodi di incertezza economica, offrendo benefici economici, ideali per migliorare l’efficienza e la qualità lungo tutti i processi di integrazione dei dati.

Qlik e Talend si focalizzano infatti sulla fornitura di dati affidabili e in tempo reale a data warehouse e data lake, al fine di consentire alle imprese di prendere decisioni più smart e favorire l’innovazione.