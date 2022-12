Promossa dalla School of Management del Politecnico di Milano, l'indagine si focalizzerà sull'andamento di mercato del Data Center come abilitatore della digitalizzazione delle imprese italiane, per delinerare un confronto europeo e le tendenze future [...]

Il 18 gennaio gli Osservatori presenteranno i risultati della ricerca 2022 del tavolo di lavoro Data Center, promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano. Ecco come partecipare al convegno.

Ricerca 2022 degli Osservatori sul Data Center

La ricerca 2022 degli Osservatori sul Data Center indagherà l’infrastruttura Data Center nel nostro Paese, dove svolge il ruolo di abilitatore tecnologico chiave per digitalizzare le aziende italiane.

Il mercato dei Data Center ha registrato un significativo incremento negli ultimi anni, trainato da importanti investimenti e dall’apertura di nuove infrastrutture in Italia. L’andamento del mercato italiano sarà uno dei focus principali della ricerca.

L’indagine del tavolo di lavoro Data Center si concentrerà anche su altri temi. Priorità: il confronto con lo scenario europeo. Il convegno illustrerà come è posizionata l’infrastruttura Data Center in Italia e in Europa. Un’analisi critica dell’evoluzione della filiera completa il tavolo di lavoro, oltre a delineare le tendenze future.

Inoltre la ricerca indaga la composizione della spesa Data Center in Italia, i passi da compiere per costruirne uno e quali sono i problemi da affrontare per le aziende.

Il convegno del 18 gennaio anche in diretta streaming

Il convegno si terrà il 18 gennaio a Milano, dalle 10 alle 13, in Aula De Carli, Edificio B9, Campus Durando via Durando, ma anche in live streaming da questa pagina.

In quell’occasione sarà possibile effettuare il download gratuito del booklet della ricerca, mentre sono premium gli altri contenuti.