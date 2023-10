Presentato al CloudWorld di Las Vegas di fine settembre, Oracle Access Governance punta alla gestione degli accessi mentre protegge i dati sensibili.

Ecco perché la città metropolitana di San Francisco ha scelto la suite di Oracle.

Oracle Access Governance: i vantaggi della suite

La città metropolitana di San Francisco offre servizi a oltre 4 milioni e mezzo di residenti, a cui deve garantire l’accesso a utenti interni ed esterni senza compromettere la protezione dei dati sensibili. Non solo cittadini e dipendenti, ma anche fornitori e agenzie statali.

Per questa ragione ha adottato Oracle Access Governance, un servizio sempre disponibile e user-friendly.

Infatti ha un’interfaccia amichevole anche per utenti meno esperti. Le sue funzionalità consentono la revisione dei permessi. Oltre a progettare i flussi di lavoro. L’obiettivo consiste nell’agevolare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti per i processi di gestione dell’identità e degli accessi.

Il servizio cloud-native consente il controllo minuzioso dell’interazione tra utenti e risorse. Permette di trovare il giusto equilibrio, offrendo l’accesso alle risorse agli utenti che ne abbiano diritto, ma senza l’esposizione di dati, applicazioni o infrastrutture sensibili.

Le nuove funzionalità

Oracle Access Governance semplifica e automatizza la governance delle identità e i compiti amministrativi, per gestire meglio le necessità di accesso di grandi quantità di utenti, grazie alle nuove funzionalità: il controllo accessi dinamico; la formazione dei flussi di lavoro no-code; l’onboarding rapido delle applicazioni.

“In contesti sempre più complessi e digitalizzati diventa più difficile gestire in modo efficiente l’accesso degli utenti e proteggere le informazioni sensibili” commenta Pavana Jain, vice president of product management, Oracle Identity and Access Management. “Le nuove funzionalità di Oracle Access Governance chiudono un gap che esisteva nel mercato, offrendo strumenti migliori per conservare una visione completa degli accessi utente e gestire i permessi anche quando gli ambienti IT cambiano”.

I dettagli

Il controllo accessi dinamico agevola l’automatizzazione del processo di gestione delle identità e dell’accesso alle risorse nell’intero ciclo di vita. Può offrire diritti di accesso a migliaia di utenti in contemporanea mediante metodologie condivise (attributi, ruoli, controllo accessi basato su policy). Consente alle aziende di personalizzare gli strumenti per esigenze mirate.

Può anche assicurare in automatico l’accesso in “bundle”, assegnando certi privilegi a grandi gruppi di utenti. Le opzioni di controllo sono personalizzabili e granulari, sulla base di policy aziendali e su archivi di identità.

La formazione dei flussi di lavoro no-code aiuta, inoltre, la definizione dei processi. L’obiettivo è quello di offrire, rivedere e monitorare gli accessi senza sfruttare altre risorse IT o di sviluppo. Un’interfaccia grafica immediata aiuta a visualizzare e progettare i processi di governance degli accessi. All’interno dei flussi di lavoro, integra strumenti di user management e servizi di identity collection. Un processo ben ideato consente di accelerare la fornitura di accessi, sia per gli utenti che per le macchine.

L’Onboarding rapido delle applicazioni, infine, semplifica l’accesso a nuove applicazioni on-premise o in cloud. Offre infatti un un processo guidato step-dopo-step e con un processo facilitato di caricamento dei dati.

L’interfaccia wizard consente di gestire centralmente le identità degli utenti. Prepara le app a fornire l’accesso senza richiedere pesanti migrazioni di dati per gestire e aggiornare le informazioni necessarie. La connessione diretta fra risorse applicative e Oracle Access Governance permettono alle organizzazioni di migliorare la protezione delle informazioni personali.