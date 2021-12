Online il nuovo portale in lingua spagnola di Digital360 per parlare di trasformazione digitale

Si chiama InnovaciónDigital360.com, il portale in lingua spagnola di Digital360 rivolto a tutti i manager di imprese e pubbliche amministrazioni di Spagna e America Latina che si occupano di innovazione digitale e tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT) come Chief Information Officer, IT Manager, Chief Digital Officer, Chief Information Security Officer, ecc. I temi trattati sono quelli dell’Artificial Intelligence, della Cybersecurity, dei Big Data, del Cloud Computing, dell’Internet of Things e della Blockchain.

Non è certo un caso: nell’ultimo anno, anche sotto la spinta del Covid-19, il mercato del digitale in America Latina è cresciuto del 7,7% (5,5% nel 2020) e nel 2022 si stima che il 40% del PIL deriverà proprio dagli effetti della digitalizzazione. La forte crescita del mercato delle tecnologie digitali si è fatta sentire anche in Spagna, dove con il programma “Spagna Digital 2025” si prevede l’attuazione di un insieme di riforme strutturali che dovrebbero mobilitare un volume significativo di investimenti pubblici e privati, nell’ordine di 70 miliardi di euro (Ministerio de Economía y Empresa).

“InnovaciónDigital360.com rappresenta il primo progetto editoriale all’estero di Digital360 – dichiara Raffaello Balocco, CEO di Digital360 – Partiamo da un’area geopolitica che comprende oltre 550 milioni di persone al mondo che parlano spagnolo come prima lingua e aggrega un PIL complessivo di oltre 4.5 trilioni di dollari, e quindi con un mercato di riferimento potenzialmente enorme.”

Immagine fornita da Shutterstock