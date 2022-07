La sostenibilità di Cisco a livello globale parla la nostra lingua. L’azienda, infatti, ha nominato Angelo Fienga come direttore delle Sustainable Solutions di Cisco EMEAR. Si occuperà di soluzioni eco-friendly ed economia circolare.

Parla italiano la sostenibilità di Cisco a livello globale

Cisco nomina Angelo Fienga, 53 anni, sposato con due figlie, a capo delle soluzioni sostenibili di Cisco.

Rivestendo questo ruolo, il manager dovrà definire le strategie e le soluzioni per aiutare clienti del settore pubblico e privato a centrare gli obiettivi della sostenibilità di Cisco e di economia circolare. Oggi sono fattori cruciali per coniugare crescita, competitività e responsabilità verso la società e il pianeta.

Fienga è un manager con oltre 25 anni di esperienza nel settore ICT, dove ha maturato vaste competenze tecniche e di leadership nell’innovazione, prevendite e technical marketing sia in aziende come Ericsson e Qualcomm che in startup.

Dal 2011 in Cisco, si è occupato di Architect Mobility, Global Collaboration Technology Strategy, contribuendo a orientare le strategie Cisco sulle tecnologie più disruptive: dall’intelligenza artificiale al cloud, dall’IoT alla Unified Communication.

Dal 2021 Fienga ha ricoperto il ruolo di Architect, Sustainability & Circular Economy EMEAR, ma ora diventa direttore delle Sustainable Solutions di Cisco EMEAR. Il manager è inoltre co-autore di una Defensive Publication sull’economia circolare.

Fienga, laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università La Sapienza di Roma, successivamente ha conseguito anche un Master in Data Intelligence e Decision Science. Ha infine ottenuto la certificazione in Design Thinking in Cisco e presso Ideou e la certificazione Cisco in Data Science.