Nominata per la sesta volta consecutiva, l'azienda mantiene la leadership nell'ambito dello storage primario. Ecco i motivi alla base dell'ambito riconoscimento [...]

Infinidat è ancora leader nel Gartner Magic Quadrant 2023. Nominata per la sesta volta consecutiva, nell’ambito dello storage primario.

Ecco cosa significa l’ambito riconoscimento, che premia funzionalità come la resilienza del cyber storage, il consolidamento dello storage, l’automazione autonoma e un ROI alto per garantire un elevato valore, tecnico e commerciale, ai clienti enterprise.

Infinidat: confermata la leadership nel Gartner Magic Quadrant 2023

Infinidat ha annunciato il suo riconoscimento a Leader nel Gartner Magic Quadrant 2023 per lo storage primario. Ha ottenuto 479 recensioni da parte degli utenti finali sul Gartner Peer Insights per gli array di storage primari.

Inoltre, sia InfiniBox SSA che InfiniBox hanno ricevuto 4.9 stelle su cinque totali (l’aggiornamento risale al 18 settembre). Il 97% degli utenti che hanno recensito InfiniBox e tutti quelli che hanno lasciato una recensione per InfiniBox SSA, hanno confermato che consiglierebbero le soluzioni ai propri colleghi.

Si tratta del sesto anno consecutivo che Gartner nomina l’azienda come leader nel campo dello storage.

“I vendor riconosciuti come leader”, commenta la società d’analisi, “hanno i punteggi compositi più alti per la loro capacità di esecuzione e completezza di visione. Un Leader possiede la quota di mercato, la credibilità e le capacità di marketing e vendita necessarie per promuovere il diffondersi delle nuove tecnologie”.

“Questi vendor dimostrano una chiara comprensione delle esigenze del mercato. Sono innovatori e leader di pensiero, con piani ben articolati che clienti e prospect possono utilizzare per progettare le infrastrutture e le strategie di storage. Inoltre, i Leader sono presenti in tre principali regioni geografiche, hanno prestazioni finanziarie costanti e offrono un ampio supporto per le proprie piattaforme”, conclude Gartner.

I riconoscimenti per sei anni di fila

Per cinque anni, Infinidat ha ricevuto il riconoscimento nel Magic Quadrant per lo storage primario. Un anno è stata inserita nel Magic Quadrant per General-Purpose Disk Array.

“Riteniamo che questo riconoscimento consolidi ulteriormente il forte trend di crescita di questo 2023, dove abbiamo registrato un +29% sugli ordini nella prima metà dell’anno, ampliato il nostro interessante portfolio di soluzioni con InfiniSafe Cyber Detection e integrato il cloud ibrido nell’ambiente Amazon Web Services (AWS) con il nostro InfuzeOS Cloud Edition”, commenta Phil Bullinger, CEO di Infinidat.

“Il posizionamento nel Magic Quadrant premia la nostra visione dello storage enterprise, insieme alla nostra capacità di esecuzione, che continuerà a guidare e migliorare la trasformazione digitale, la crescita dei dati, la sicurezza informatica e l’attenzione ai costi”, conclude Bullinger.