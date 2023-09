Le applicazioni di AI, soprattutto generativa, stanno trasformando il business, ma la maggior parte delle aziende fa fatica a inserire queste tecnologie nei propri workflow di base. Ecco come HPE amplia le funzionalità di GreenLake, dall’Edge al cloud, offrendo le basi per l'analytics e gli insight di AI/ML in aziende distribuite [...]

HPE Ezmeral Software migliora le attività di analytics e le iniziative di AI/ML. L’obiettivo è quello di innescare progressi significativi nella piattaforma ibrida multi-cloud di dati e analytics.

Ecco come HPE amplia le funzionalità di GreenLake, dall’Edge al cloud, offrendo le basi per l’analytics e gli insight di AI/ML in aziende distribuite.

HPE Ezmeral Software: i vantaggi

L’evoluzione della piattaforma HPE Ezmeral Software punta ad agevolare le imprese nello sfruttamento dei dati a livello globale. Oltre a distribuire gli analytics su larga scala grazie a una soluzione software-as-a-service (SaaS) per ambienti ibridi multi-cloud.

HPE Ezmeral Software amplia le funzionalità di dati e analytics. estendendole dall’Edge al cloud di HPE GreenLake (rafforzata con l’acquisizione di OpsRamp). Inoltre offre le basi per dati e analytics per iniziative di machine learning (ML) e intelligenza artificiale (IA). Secondo Gartner, il mercato dell’IT operations management (ITOM) valga circa 39 miliardi di dollari.

La piattaforma vanta un’interfaccia utente semplificata, del tutto rinnovata. Altri vantaggi sono un ampio ventaglio di sorgenti di dati selezionati e degli strumenti open source più popolari, oltre all’interoperabilità tra la piattaforma e i suoi tool. Offre anche un’esperienza operativa consistente nel cloud.

Global data plane federa i dati multiformato sia per implementazioni in cloud che on-premise. Punta alla semplificazione dell’accesso ai dati, l’analisi e la governance.

La soluzione di HPE è dedicata agli strumenti di analytics open source, supportata in ambienti enterprise e ben progettata. Mira a ottimizzare la produttività.

Il nuovo approccio SaaS assicura infine prevedibilità, trasparenza e controlli puntuali, per migliorare i costi e l’uso nei vari ambienti.

I dettagli

Soltanto il 24% dei dati aziendali creati nel 2022 è stato sfruttato ai fini dell’analytics o è riuscito ad alimentare i principali workload di AI/ML.

Insieme le soluzioni di data fabric e analytics di HPE consentono alle organizzazioni di sfruttare i dati in tutta l’azienda per progetti di analytics e AI/ML che migliorano il processo decisionale e sbloccano nuovi flussi di entrate.

Il software di HPE fa leva sui dati acquisiti ovunque siano.

HPE Ezmeral Data Fabric Software permette l’accesso a varie sorgenti e formati di dati, tra cui file, oggetti, tabelle e flussi. Oltre a diverse implementazioni di cloud ibrido. Per la prima volta disponibile in versione SaaS, ha una nuova interfaccia utente intuitiva: controlli precisi e gestione automatizzata dei criteri per ottimizzare il posizionamento dei workload in base a prestazioni, localizzazione dei dati, sovranità sui dati, costi e conformità.

Invece HPE Ezmeral Unified Analytics Software è destinato al data engineering, data science e analytics dei dati, erogata in modalità SaaS e con un’esperienza self-service.

I clienti possono realizzwre pipeline di dati, sviluppo, distribuzione e monitoraggio di modelli e visualizzazione dei dati con tool come Apache Airflow, Apache Spark, Apache Superset, Feast, Kubeflow, MLFlow, Presto SQL e Ray. I nuovi connettori e sorgenti di dati comprendono Snowflake, MySQL, DeltaLake, Teradata e Oracle. Il software aperto ed estensibile permette ai team di aggiungere facilmente applicazioni, sedi e sorgenti in base alle necessità.

“Nonostante il clamore suscitato dalle applicazioni di AI, anche generativa, che stanno trasformando il business, la maggior parte delle aziende fa ancora fatica a inserire queste tecnologie nei propri workflow di base”, commenta Mohan Rajagopalan, vicepresidente e General Manager di HPE Ezmeral Software. “Le nostre soluzioni si rivolgono allo stato attuale delle organizzazioni, consentendo loro di fare leva sugli strumenti che già utilizzano, in modo da poter concentrare le risorse sull’accelerazione dei loro percorsi di AI, di analytics e di modernizzazione digitale, invece di gestire ingombranti silos di dati o strumenti open source non testati e scollegati”.