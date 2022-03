Mettendo a segno l’acquisizione di SisTer, Almawave ha potenziato la propria offerta in ambito data science e open data analytics.

SisTer (Sistemi Territoriali) è una creazione del Cnr con competenze sinergiche all’azienda guidata da Valeria Sandei, Ad di Almawave. Ecco i termini finanziari dell’acquisizione e le potenzialità di questo deal.

L’acquisizione di SisTer rafforza Almawave nei big data

La settimana scorsa Almawave ha rilevato il 100% di SisTer (Sistemi Territoriali) per potenziare la propria offerta nel mercato della scienza che estrae valore dai dati.

“Sono molto felice perché, a poche settimane dall’accordo per l’acquisizione di The Data Appeal Company, entra a far parte del nostro perimetro un’altra realtà brillante ed efficiente”, ha sottolineato Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almawave

Innanzitutto, l’acquisizione di SisTer da parte Almawave affonda le radici nel duraturo rapporto di collaborazione fra SisTer e Almawave.

Inoltre, l’obiettivo è la sinergia di entrambe le società che, mettendo a frutto le rispettive competenze, potranno rafforzarsi in ambiti di business per attuare il Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Infine, con questa mossa, Almawave si focalizza nel campo delle società multiservizi. Un settore, quello delle multi-utility, che sta evolvendo rapidamente.

I dettagli dell’operazione finanziaria

Con l’acquisizione di SisTer, Almawave:

compra in cash il 100% del capitale sociale di SisTer;

Sistemi Territoriali è valutata 3,8 milioni di euro;

di questa valutazione, 2,1 milioni di euro sono valore d’impresa, invece 1,7 milioni di euro rientrano nella posizione finanziaria netta positiva.

L’acquisizione di SisTer è finanziata interamente con le risorse di Almawave, l’operazione prevede quanto indicato, fatti salvi gli aggiustamenti di prezzo di chiusura rispetto alla posizione finanziaria netta effettiva alla data di chiusura.

Chi è SisTer (Sistemi Territoriali)

Il Cnr ha creato SisTer (Sistemi Territoriali), società con sede a Cascina (Pisa). Le peculiarità del deal consentono ad Almawave di attirare nuovi talenti e ampliare il know-how aziendale. “Siamo certi inoltre che la vicinanza, non solo geografica, con lo storico Ateneo di Pisa”, continua Sandei, “sarà in questo senso un ulteriore elemento di valore di questa operazione”.

SisTer è specializzata nello sviluppo di soluzioni e progetti:

data science;

spatial intelligence;

open data analytics;

sistemi di supporto decisionale.

Sistemi Territoriali opera nell’ambito di:

multi-utilities;

Government.

“SisTer, con cui esiste un rapporto di collaborazione consolidato, detiene un patrimonio di competenze e asset di assoluto rilievo, riconosciuti sia in ambito nazionale che internazionale”, ha sottolineato Sandei, e ora “siamo in grado di mettere in campo capacità di primario livello anche per l’attuazione del Pnrr, sfida a cui è chiamato a rispondere l’intero sistema Paese”.