Aprirà i battenti a Milano la prima Cloud Region italiana di Oracle 

Oracle sta rapidamente aprendo nuovi data center per soddisfare le esigenze attuali e future dei clienti con ambienti globali, sicuri e ad alte prestazioni che permettono di spostare, costruire ed eseguire tutti i carichi di lavoro in cloud [...]

Nel quadro dell’aggressiva roadmap globale di espansione del cloud, a breve aprirà anche in Italia una Cloud Region Oracle. Alimentata al 100% a energia rinnovabile e totalmente automatizzata, la data region di Milano renderà ancora più facile per le aziende ottimizzare le prestazioni, proteggere i dati e ottenere l’accesso alla gamma completa di servizi cloud Oracle. Ufficialmente inaugurata con un evento online il 15 dicembre alle 17.00, segna un passo importante nella roadmap Cloud di Oracle che punta alle 38 Cloud Region attive entro la fine del 2021.

Nel commentare la prossima apertura, Alessandro Ippolito, VP Technology e Country Manager di Oracle Italia: “Questa iniziativa di Oracle in Italia va nella direzione del PNRR e di quanto si sta facendo per favorire la ripresa attraverso la modernizzazione digitale del nostro Paese. Il fatto che i dati dei clienti siano mantenuti sul territorio italiano faciliterà l’adozione del cloud pubblico di Oracle da parte della Pubblica Amministrazione e da parte di altri clienti che operano in settori molto regolamentati.”

La Cloud Region rappresenta un’unità logica che può comprendere più data center ed essere espansa in modo trasparente e senza soluzione di continuità per rispondere a specifiche richieste dei clienti, anche in sinergia con le offerte Cloud at Customer (Exadata C@C e Dedicated Region C@C) di Oracle. Inoltre, sarà collegata a tutte le Cloud Region di Oracle nel mondo, con una connessione sempre attiva, dedicata e sicura.

Cosa significa per le aziende l’arrivo della Oracle Cloud Region a Milano

Il Cloud infrastrutturale di Oracle (OCI, Oracle Cloud Infrastructure), su cui si basa questa data region, è un “cloud di ultima generazione”, progettato per risolvere le sfide più esigenti dei Clienti di livello Enterprise – grandi aziende, operatori di settori regolati come il mondo finanziario e la Pubblica Amministrazione – in termini di performance e sicurezza con oltre 65 servizi cloud e una dorsale di rete dedicata e sicura, gestita da Oracle stessa. Come molte altre di Oracle, e già tutte quelle europee, la Cloud Region di Milano sarà alimentata da energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

Un concetto basilare è quello della “security by design”: l’infrastruttura segue, infatti, un approccio alla sicurezza Core-to-Edge con livelli diversi, dalla difesa perimetrale alla sicurezza del dato, passando attraverso la sicurezza del network e la gestione degli accessi. L’ambiente del cliente è inoltre sempre isolato da quello degli altri e anche dal Control Plane, usato da Oracle per la gestione. Non c’è quindi alcuna possibilità che persone non autorizzate abbiano accesso ai dati; inoltre i dati sono sempre criptati in modo automatico e predefinito.

“Le caratteristiche di sicurezza, connessione veloce e bassa latenza, da un lato, e la predicibilità di performance e costi tipiche della nostra offerta, dall’altro, renderanno il servizio cloud di Oracle ancora più interessante per gli operatori italiani, sia per le grandi imprese che per le PMI” ha aggiunto Andrea Sinopoli, Cloud Technology Country Leader.