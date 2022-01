Alleanza fra Palantir Tech. e Hyundai Heavy Ind. - Big Data 4Innovation

Il gigante americano Palantir Technologies e la sud coreana Hyundai Heavy Industries (HHI) siglano un’alleanza nei Big data, mentre si preparano a creare una joint venture, per rispondere alle sfide della crisi della supply chain, della carenza dei chip e del futuro del trasporto elettrico.

Intanto i due gruppi hanno annunciato la collaborazione per costruire una piattaforma di big data congiunta per il core business di HHI, focalizzato in cantieri navali, ingegneria offshore, energia e macchinari industriali.

Accordo fra Palantir Technologies e Hyundai Heavy Industries (HHI)

Alla vigilia del CES 2022 di Las Vegas, i due gruppi hanno siglato un memorandum d’intesa in base al quale Palantir Technologies e Hyundai Heavy Industries realizzeranno una piattaforma congiunta di Big data per le affiliate, inoltre HHI si focalizzerà sui processi e le competenze di vendita, mentre Palantir Technologies fornirà software e know-how di sviluppo.

WHITEPAPER Logistica smart e data-driven per processi più collaborativi e integrati Big Data Logistica/Trasporti

Grazie a questa alleanza nei Big data, Palantir ha spiegato che la collaborazione aiuterà ad espandere i suoi prodotti in Corea del Sud. Hyundai Heavy sta promuovendo la strategia del futuro dei cantieri navali in ottica smart: prevede la costruzione del primo cantiere navale smart entro il 2030, in cui l’intero processo – dalla pianificazione alla produzione – sarò connesso online e a dispositivi smart in tempo reale.

L’alleanza fra Hyundai Heavy Industries e Palantir Technologies, il colosso statunitense specializzato nell’analisi dei Big data, è il primo passo verso una joint venture nell’ambito delle piattaforme di Big data, una collaborazione a medio e lungo termine di cui non sono stati resi noti i termini finanziari, ma che – secondo gli esperti del settore – è valutato intorno ai 25 milioni di dollari.

Alleanza nei Big data: verso la joint venture

Dopo aver sviluppato la piattaforma big data per ciascun affiliato, Palantir Technologies e Hyundai Heavy Industries puntano a formare una joint venture, un’alleanza, destinata allo sviluppo e alla vendita di servizi legati alla piattaforma di Big data: soluzioni che spaziano dalla creazione di piattaforme per i Big data alla promozione, fino alle vendite dedicate ad aziende a livello globale.