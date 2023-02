5 tendenze prioritarie per un’azienda data-driven oggi

Dan Sommer Senior Director e Global Market Intelligence Lead di Qlik

All’inizio del 2022 abbiamo tirato un profondo sospiro di sollievo pensando che tutti gli eventi senza precedenti che ci siamo ritrovati ad affrontare fossero ormai alle spalle. Invece, con il passare dei mesi abbiamo appreso che i grandi cambiamenti segnano la nostra società e sono destinati a rimanere. E ora? Che succede? Ci troviamo bloccati in quella che sembra essere una tempesta perfetta. In questa difficile situazione sarà utile delineare cinque tendenze chiave su cui ogni azienda data driven dovrebbe agire oggi.

Il contesto

Con una recessione economica all’orizzonte e con i conflitti che continuano ad avere un impatto sui mercati globali, le aziende di tutto il mondo guardano ai propri profitti, cercando di capire quali siano gli investimenti più intelligenti e perché farli. Stiamo già vedendo i primi effetti nel mondo tech, con il calo dei finanziamenti da parte dei fondi Venture Capital, il decoupling tecnologico, la continua mancanza di accesso alle competenze in materia di dati e l’introduzione di normative più complesse.

Inoltre, con una spinta continua così importante sull’innovazione, può essere difficile capire su cosa sia meglio concentrarsi. In mezzo a tanto caos, ciò che risulta chiaro è che accuratezza delle decisioni e set di dati affidabili e pronti all’uso sono requisiti vitali per assicurarsi non solo che il business sopravviva, ma che sia anche profittevole. Accedendo infatti a dati e insight in tempo reale, sarà possibile ottenere un quadro chiaro del contesto attuale, agendo di conseguenza nel miglior modo possibile.

5 tendenze chiave per le aziende data driven

WHITEPAPER Analytics nel cloud: ecco gli 11 benefici che devi conoscere! Cloud Business Analytics

Ecco, dunque, cinque tendenze chiave su cui ogni azienda data driven dovrebbe agire oggi.

Conclusioni: adattarci a una maggiore frammentazione

La buona notizia è che, dopo gli ultimi anni, siamo tutti più preparati che mai a far fronte alle difficoltà. In qualità di professionisti di dati e di analytics, dobbiamo adattarci a una maggiore frammentazione, con centri dati disparati, catene di fornitura interrotte, necessità costante di innovazione e accesso ostacolato a manodopera qualificata. E in un mondo in cui le crisi sono diventate una costante, essere preparati per affrontarle è oggi una competenza fondamentale, in modo da poter essere reattivi e anticipare ciò che sta per accadere.