Data fabric: boom del mercato a 25 mld nel 2032

Secondo le più recenti stime, i dati archiviati a livello globale raggiungeranno la soglia dei 200 zettabyte, con una crescita di circa il 67% in soli due anni. Considerata l’immensa quantità di dati disponibili, spesso provenienti da diverse fonti, le aziende stanno adottando un nuovo approccio chiamato data fabric, che consente d’integrarli e gestirli, migliorando la qualità delle informazioni e quindi delle decisioni aziendali. I dati economici confermano il trend: il mercato globale, che nel 2023 si stimava avesse un valore di 2,4 miliardi di dollari, si prevede raggiungerà i 25 miliardi di dollari entro il 2032.

Un aumento vertiginoso del volume dei dati globali

L’era dell’informazione ha portato con sé un incremento vertiginoso del volume dei dati globali, una crescita che non mostra segni di rallentamento. In questo contesto, il concetto di data fabric emerge come soluzione essenziale per la gestione integrata dei dati aziendali, permettendo alle organizzazioni di sfruttare appieno il potenziale offerto dalle moderne tecnologie analitiche e dall’intelligenza artificiale. Settori come la sanità, la finanza e il retail stanno guidando l’espansione del mercato del data fabric, riconoscendo la necessità di strumenti che garantiscano non solo l’accessibilità ma anche l’integrità e la qualità dei dati. Quest’ultima si rivela cruciale per alimentare modelli di AI efficienti e performanti, fondamentali per trasformare grandi volumi di informazioni in decisioni strategiche valide e tempestive.

“Se pensiamo all’enorme quantità di dati che un’azienda ha da gestire e a quello che le soluzioni di data fabric possono offrire, sarà facilmente spiegata la grande crescita che questo mercato sta conoscendo negli ultimi anni e che avrà in futuro”, commenta Nicolò Cambiaso, Head of Marketing di Mia-Platform, tech company italiana specializzata nella creazione e accelerazione di piattaforme e applicazioni digitali, nonché in soluzioni di data fabric.

Data fabric: una soluzione per la gestione integrata dei dati aziendali

Il data fabric si presenta come una soluzione architetturale essenziale per l’integrazione fluida dei dati provenienti da molteplici fonti. Nell’era del big data, le organizzazioni si confrontano con la sfida di orchestrate un vasto assortimento di informazioni disperse tra ambienti cloud, on-premise e edge. Il data fabric offre un framework coerente e omogeneo che facilita l’accesso ai dati, la loro correlazione e l’elaborazione attraverso sistemi automatizzati. Questa piattaforma non solo accelera il processo decisionale ma garantisce anche una maggiore flessibilità nell’adattamento a nuove normative o cambiamenti del mercato, rendendo le aziende più agili e competitive.

I settori chiave che guidano l’espansione del mercato del data fabric

Alcuni settori si dimostrano particolarmente propensi all’adozione del data fabric, guidando di conseguenza la sua espansione nel mercato globale. Industrie come il retail, i servizi finanziari e la logistica, dove i dati vengono generati e raccolti in tempo reale e in volumi massicci, trovano nel data fabric uno strumento indispensabile per mantenere la competitività. L’integrazione efficace dei dati permette a queste industrie di rispondere prontamente alle dinamiche di mercato in continuo mutamento, migliorando l’efficienza operativa e ottimizzando l’esperienza cliente attraverso personalizzazioni basate su analisi predittive accurate.

L’importanza della qualità dei dati per un’AI efficiente

Nonostante l’abbondanza di dati disponibili, la loro utilità è strettamente legata alla qualità. Dati mal organizzati o inaccessibili rappresentano un ostacolo significativo per l’alimentazione di modelli di intelligenza artificiale (AI) efficaci. Il data fabric si pone come soluzione cruciale per la preparazione degli “AI-ready data”, essenziali per addestrare algoritmi capaci di generare insights profondi e accurati. Investire in tecnologie che migliorano la qualità e l’accessibilità dei dati non solo potenzia le capacità predittive dell’AI ma facilita anche una presa di decisioni strategica più informata, sfruttando al massimo il valore intrinseco delle informazioni aziendali.