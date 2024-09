CyberArk riconosciuto Trusted Cloud Provider dalla Cloud Security Alliance

CyberArk è stato riconosciuto come Trusted Cloud Provider dalla Cloud Security Alliance. Azienda specializzata nella sicurezza delle identità, CyberArk ha annunciato di aver ottenuto il prestigioso riconoscimento dalla Cloud Security Alliance (CSA), la principale organizzazione mondiale impegnata nella definizione e promozione delle migliori pratiche per garantire un ambiente di cloud computing sicuro. Questo riconoscimento aiuta le aziende a identificare i fornitori che hanno raggiunto i più alti standard di sicurezza cloud nei loro prodotti.

“Questa certificazione internazionale da parte della CSA sottolinea l’impegno di CyberArk per la sicurezza cloud delle aziende a livello globale,” dichiara Clarence Hinton, Chief Strategy Officer di CyberArk. “L’innovazione di CyberArk va oltre l’accesso just-in-time, offrendo funzionalità di zero standing privileges per ambienti multi-cloud. La nostra piattaforma di sicurezza delle identità semplifica e protegge l’accesso della forza lavoro e degli utenti ad alto rischio, come gli sviluppatori, limita i privilegi degli endpoint e protegge le credenziali umane e macchina in tutti gli ambienti.”

Cosa e cosa fa è la CSA

La CSA è l’organizzazione leader mondiale dedicata alla definizione e promozione delle best practice per garantire un ambiente di cloud computing sicuro. Le aziende di tutto il mondo riconoscono l’importanza di proteggere i propri ambienti multi-cloud e le soluzioni basate su cloud di cui si fidano. In un panorama di minacce dinamico e alimentato dall’intelligenza artificiale, il riconoscimento di Trusted Cloud Provider conferma ulteriormente la leadership di CyberArk nella sicurezza delle identità e la sua missione di aiutare i clienti a essere un passo avanti rispetto alle minacce più innovative, ripensando e modernizzando il modo in cui vengono protette tutte le identità, sia umane che macchina, con controlli intelligenti dei privilegi.

“Ottenere il riconoscimento CSA Trusted Cloud Provider è un risultato significativo, che dimostra l’impegno di un’azienda nel sostenere i più elevati standard di sicurezza cloud,” dichiara Jim Reavis, co-fondatore e CEO della Cloud Security Alliance. “CyberArk non solo soddisfa questi severi requisiti, ma li supera, aiutando i clienti a proteggere ambienti cloud sempre più complessi”.