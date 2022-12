Cloud computing, quali sono i principali player

Giovanni Sisinna Direttore Program Management https://www.linkedin.com/in/giovannisisinna/

Ci sono quattro player principali nel settore del cloud computing: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) e Alibaba Cloud. Questi quattro fornitori detengono circa il 60% della quota di mercato globale.

Amazon Web Services (AWS) è il leader indiscusso nel mercato del cloud computing. AWS offre oltre 175 servizi completamente gestiti, inclusi elaborazione, storage, database, analisi, networking, sviluppo mobile, strumenti per sviluppatori, IoT, gestione della sicurezza e dell’identità. AWS ha il set di certificazioni di conformità più completo di qualsiasi provider di cloud ed è stato riconosciuto come leader del settore nella protezione della privacy da più organizzazioni indipendenti.

Altri attori del mercato sono: IBM Corporation, Rackspace Hosting, Inc., Fujitsu Ltd., DELL EMC Corporation (EMC) e VMware Inc.

IBM offre un’ampia gamma di servizi cloud che include offerte IaaS, PaaS e SaaS. Le sue soluzioni IaaS includono server fisici, macchine virtuali (VM), storage on demand e networking. Le soluzioni PaaS includono Watson IoT, blockchain su IBM Cloud, dati e analisi su IBM Cloud e sviluppo e integrazione di applicazioni su IBM Cloud. Inoltre, le sue soluzioni SaaS includono marketing software as a service (mSaaS), talent management software as a service (TM-Saas), supply chain management software as a service (SCM-Saas), customer relationship management software as a service (CRM-Saas), finance & accounting software as a service (FA&A-Saas).

I quattro tipi di cloud computing

Esistono quattro tipi principali di cloud computing: Public Clouds, Private Clouds, Hybrid Clouds e Community Clouds.

Public Clouds: è un tipo di cloud computing che fornisce servizi tramite Internet pubblico. I cloud pubblici sono di proprietà e gestiti da società di terze parti che forniscono l’accesso alle proprie risorse con pagamento in base all’uso. I due tipi più comuni di cloud pubblici sono Infrastructure as a Service (IaaS) e Platform as a Service (PaaS). Amazon Web Services (AWS) è il più noto fornitore di servizi cloud pubblici.

I servizi offerti dai cloud provider

I cloud provider offrono una varietà di servizi ai propri clienti, che possono essere classificati in tre tipi principali: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) e Software as a Service (SaaS).

Infrastructure as a Service (IaaS) è il tipo più elementare di servizio cloud, che fornisce ai clienti l’accesso a risorse informatiche virtualizzate. I provider IaaS in genere offrono risorse di archiviazione, rete e elaborazione in base al consumo. Questo tipo di servizio viene in genere utilizzato dalle aziende che necessitano della flessibilità per dimensionare rapidamente la propria infrastruttura in risposta al cambiamento della domanda. Un vantaggio di IaaS è che offre alle organizzazioni un maggiore controllo sulla propria infrastruttura IT rispetto a quello che avrebbero se utilizzassero i tradizionali accordi di hosting. Tuttavia, IaaS può essere più costosa di altri tipi di servizi cloud e richiede agli utenti conoscenze specializzate per configurare e gestire i propri sistemi in modo efficace.

