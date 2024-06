Aruba Cloud lancia Aruba Cloud Server

Durante la CloudConf 2024, Aruba Cloud svela il suo nuovo servizio, Aruba Cloud Server, progettato per costruire infrastrutture agili per ogni livello di complessità. Il servizio si colloca al cuore di una piattaforma sempre più interconnessa in cui ogni elemento sarà incorporato in un singolo ecosistema.

Operazioni veloci e intuitive grazie all’interfaccia user-friendly della Aruba Cloud Management Platform

Aruba Cloud Server è ideale per creare infrastrutture flessibili e scalabili capaci di gestire qualsiasi livello di complessità. Questa è una soluzione completa ed economica per la realizzazione di infrastrutture virtuali che possono soddisfare qualsiasi necessità computazionale. L’installazione, il ridimensionamento, la riconfigurazione e la connessione dei server cloud diventano operazioni veloci e intuitive grazie all’interfaccia user-friendly della Aruba Cloud Management Platform. Questa rende l’infrastruttura scalabile e capace di gestire carichi di lavoro enormi mantenendo i costi sotto controllo.

Aruba Cloud Server, i vantaggi

La nuova proposta include una categoria di server cloud sviluppata interamente nell’ecosistema Aruba Cloud. Questa risponde alle crescenti necessità delle aziende di trasferire i propri data center on-premises verso tecnologie cloud e godere della massima flessibilità in termini infrastrutturali.

Aruba Cloud Server è integrato nell’ecosistema in continua evoluzione dei servizi Cloud di Aruba, dove tutti i servizi sono interconnessi tra loro. L’obiettivo è fornire ai clienti di qualsiasi dimensione una piattaforma completa, unificata e integrata, basata su una foundation comune che aderisce agli standard open source e di mercato.

Tra i principali vantaggi:

• Efficienza e prevedibilità dei costi – traffico illimitato, tariffe competitive e la possibilità di scalare il servizio; garantisce una gestione ottimale dell’infrastruttura in modo completamente trasparente.

• Esperienza utente intuitiva – la piattaforma di gestione Aruba Cloud offre strumenti semplici per configurare e monitorare in tempo reale la propria infrastruttura virtuale, garantendo un’esperienza utente unica.

• Gestione semplificata della sicurezza – disponibili strumenti per il monitoraggio e la gestione delle regole di accesso ai server virtuali, oltre a facilitare le comunicazioni su rete privata tra server e altri servizi Aruba Cloud, garantendo un elevato livello di sicurezza.

• Infrastrutture cloud italiane – i servizi cloud sono erogati dai Data Center di proprietà di Aruba, ubicati in Italia e certificati secondo lo standard Rating 4, garantendo la massima affidabilità e sicurezza.

• Supporto tecnico locale – il servizio di assistenza è basato in Italia e disponibile h24.

A disposizione, inoltre, una knowledge base avanzata composta da guide, suggerimenti e video tutorial per un supporto completo.

“Aruba Cloud presenta la sua nuovissima versione del Cloud Server, costruita su piattaforma totalmente open source. Basato su hardware di ultima generazione, data center italiani e risorse garantite, questo servizio offre una solida piattaforma per migrare agilmente da ambienti on-premises o da altri provider sulla nostra tecnologia Cloud, – ha dichiarato Massimo Bandinelli, Marketing Manager di Aruba Cloud. “Con Aruba Cloud Server, che si aggiunge al Managed Kubernetes all’interno dell’Aruba Cloud Foundation, sarà possibile creare infrastrutture complesse e flessibili per la propria azienda e sviluppare app in ottica cloud native, sicure e trasparenti da un punto di vista dei costi”.

Aruba Cloud Server è disponibile a partire da 9,49 euro /mese + IVA con 3 availability zones, VPC Network e Security Group con prezzi chiari e prevedibili e traffico illimitato. Ulteriori dettagli disponibili su: https://www.cloud.it/cloud-server.aspx